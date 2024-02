Iisraeli Eurovisioni võistluslugu võeti luubi alla: Euroopa ringhäälingute liit võib nõuda sõnade muutmist

Iisraeli meedia kajastab suurelt Iisraeli ringhäälingu ja Euroopa ringhäälingute liidu ehk EBU arutelu seoses riiki lauluvõistlusel esindava looda. EBU sooviks riigi võistlusloo „Oktoobrivihm“ võistluselt kõrvaldada, kuna väidetavalt sisaldab pala poliitilist sõnumit. „Uurime praegu hoolikalt laulu sõnu. See on protsess, mis on EBU ja rahvusringhäälingu vahel konfidentsiaalne kuni lõpliku otsuseni,“ sõnas EBU oma teates. Kahtlustatakse, et Iisraeli võistlusloo sõnad on liiga poliitilised ja räägivad Hamasi terrorirünnakust, mis sai alguse 7. oktoobril.