FOTOD | Blond amatsoon! Angelina Jolie on läbinud totaalse muutumise

48-aastane filmistaar ja aktivist, kelle eksabikaasa Brad Pitt kolis hiljuti oma tüdruksõbra Ines de Ramoniga kokku, on juba mõnda aega aina blondimaks muutunud. Värsked fotod tõestavad, et kuue lapse ema ei kavatsenudki piirduda vaid triibutamisega, vaid ta ongi võtnud eesmärgiks täitsa heledapäiseks muutuda.

2024. aasta on tõotab tulla Jolie jaoks märgiline. Nimelt naaseb ta sel aastal kinoekraanidele kauaoodatud eluloofilmiga „Maria“, samuti teeb Jolie kaasa animafilmis „Kung Fu Panda 4“. Lehekülje IMDB andmetel on kolm tema filmi tootmises - „Every Note Played“, „Maleficient 3“ ja spioonipõnevik „Maude vs Maude“.