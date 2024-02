Kaks päeva enne vabariigi aastapäeva: mis on saanud riigikogulase Ester Karuse kurikuulsast poolikust kleidist?

Kui selgus, et president Alar Karis tänavu kõiki parlamendisaadikuid vabariigi aastapäeva vastuvõtule ei kutsu, oli esimest korda riigikokku pääsenud Ester Karuse nördinud. Tollest uudisest oli ta jaanuari lõpus esimest korda kuulnud Kroonika ajakirjanikult. „Mul on kleitki tellitud ja pool rahagi makstud. Niimoodi see on ju alati olnud, et riigikogu liikmed on kutsutud,“ ütles ta toona Kroonikale.