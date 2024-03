Rahvasaadik Mart Maastik elab otsesõnu kadakate vahel. Pealinna jõuab ta lennukiga

Läbi uduvine Saaremaale Karala külasse jõudes kohtame Mardi talu hoovil Lambakogu esimeest ja 101 Lambakogu liiget. Eemal tervitab NATO (Naabriabi toetusorganisatsioon, inglise keeles No Agreement Treaty Organization) kindral lammas koos kindralite karu ja põdraga lambaväe paraadi. Puhkpilliorkester „mürtsub“ ja pealtvaatajad „lehvitavad“ lippe. Kivist lambad tervitavad, küll tummalt, aga sildid nende juures räägivad pea igaühest humoorika loo.

Ligi kolm hektarit iluaeda koos ligi 300 kivilamba, nende keskel kõrguva tuuliku ja sajandivanuste kadakate vahel asuvate rookatusega palkmajadega moodustavad muljetavaldava talukompleksi. Sajad hortensiad ja rododendronid on talveperioodil puhkusel, kuid paistavad lopsakad ka lume all. Kogu talukompleks on nagu sajanditaguselt maastikumaalilt. Värvikäsitluselt hallikates-sinistes toonides esmapilgul raskelt mõjuv, samas peegeldades sügavat vaikust ja rahu ning omamoodi romantikat.