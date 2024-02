Kuninglikust tiitlist loobumine kaalub kodakondsuse üle? Prints Harry kaalub Ameerika kodanikuks saamist

Möödunud nädalal andis prints Harry intervjuu ühele USA hommikusele telesaatele, kus sõnas, et ta on kaalunud Ameerika Ühendriikide kodanikuks saamist. Riigis kehtivate seaduste järgi peaks ta selle jaoks aga oma kuninglikest tiitlitest loobuma. Hetkel viibib ta riigis rohelise kaardi ehk green cardi alusel.

Et aga ametlikult USA kodakondsus saada, peaks Harry oma armsaks saanud tiitlitest loobuma ja loobuma oma truudusest Ühendkuningriigile . See aga kahjustaks suure tõenäosusega tema ja ülejäänud kuningliku pere suhteid veelgi. Seda enam, et Harry on viimasel ajal pingutanud, et pärast oma isa kuningas Charles III vähidiagnoosi selgumist perega ära leppida.