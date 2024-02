FOTO | Kes tõi „relvad“ vastuvõtule? Rootsi kroonprintsessi lihaselised käed röövisid kogu tähelepanu

Rootsi tulevase kuningapaari kava on USAs olnud tihe. Näiteks on nad jõudnud poseerida Golden Gate’i silla taustal ning külastatud on ka sealset Skandinaavia kooli ja mereimetajate keskust. Teisipäeval külastasid kroonprintsess ja prints Rootsi konsulaati San Franciscos, kus leidis aset pidulik vastuvõtt, millega tähistati paari visiiti.

Antud peoks oli Victoria otsinud kapist välja piduliku maani kleidi, mille ta oli juba 2022. aastal soetanud. Kroonprintsessi lemmikbrändi By Malina õhtukleit Anya on valmistatud viskoosist ning selle saavad huvilised veel praegugi soetada 397,95 € eest. Kuna antud kleit on vaid ühe varrukaga, siis paljastas antud riietus Victoria ülimalt lihaselise käe. Tundub, et kroonprintsess ei jäta jõusaalis ühtegi õla- ja biitsepsipäeva vahele.