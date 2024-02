VÕRDLE | See on Russell Crowe? Filmistaar on justkui 20 aastat nooremaks muutunud

Austraaliast pärit staar otsustas end ilmutada sotsiaalmeedias, kus ta otsustas ehmatada fänne uue välimusega. Paksu jõuluvanaliku habeme asemel pole Crowe lõual enam ühtegi karva ning karm mees näeb välja justkui paipoiss. Habemest loobumine on muutnud 59-aastase filmistaari välimuse tunduvalt nooremaks.

Suur muutus pole tingitud Crowe enda soovist, vaid habemest loobumine oli vajalik tulevase filmirolli jaoks. Antud roll on mehe jaoks juba järjekorranumbriga 20.

„Näitleja valmistub ette 20. rolliks. Esimene habemeajamine alates 2019. aastast,“ kirjutas Crowe sotsiaalmeediasse. Tema teadaanne on tekitanud fännide ja kinohuviliste seas spekulatsioone ja elevust tema uue projekti ümber, sest hetkel pole avalikustatud, mis rolliks mees valmistumas on.

Tema platvormile X postitatud säutsu alla on kogunenud kümneid kirjutisi, kus tehakse komplimente Crowe värske välimuse üle. „Vau, sa näed 20 aastat noorem välja!“ hõiskab üks kasutaja. Leidub ka neid, kes arvavad, et 59-aastane mees suudaks endiselt täita oma kuulsaima rolli ehk Maximuse sandaale. „Sa ei tohigi rohkem habet kasvatada, sest see peidab sinu ilusa näo ära,“ manitseb üks Crowe austajatest.