KUULA | Pea 10 aastat peidus! Ameerika bänd andis välja seni varjatud Avicii remiksitud loo

Paar aastat enne oma surma tegi ta koostööd Ameerika kantribändi The Zac Brown Bandiga. Kuigi nende lugu „Beautiful Drug“ ilmus juba kaheksa aasta eest, siis nüüd on bänd otsustanud välja anda selle loo remiksi, mis pärineb Avicii sulest. Bändi laulja Zac Browni sõnul tehti see 2015. aastal ja on sellest ajast peidus olnud, vahendab Expressen.