FOTO | Ühendkuningriigi rahatähed saavad uue ilme: peagi jõuab ringlusesse kuningas Charlesi portreega paberraha

Kuigi Ühendkuningriigi monarh on juba mõnda aega kuningas Charles III, siis Suurbritannia naelsterlingi rahatähtedele pole tema portree veel jõudnud. Nüüd on Inglismaa keskpank teatanud, et rahatähed, mille peal on kuninga portree, jõuavad ringlusesse juunikuus.