FOTO | Hollywoodi uus kuum paar? Näitlejad Meryl Streep ja Martin Short käisid koos õhtustamas

Kolmapäeval märgati Hollywoodi armastatud näitlejaid Meryl Streepi ja Martin Shorti koos õhtusööki nautimas. Paar, kes on koos näidelnud Ameerika draamasarjas „Only Murders in the Building“, jäi tähelepanelikele piltnikele silma Californias Santa Monicas asuvast trendikast restoranist Giorgio Baldi lahkudes, vahendab Page Six.