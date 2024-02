Kui põnev! Selgus „Maskis laulja“ uue hooaja teine detektiiv

Liina Kanarbiku sõnul on ta oma olemuselt väga uudishimulik. „Võiks lausa öelda, et olen loomult nuhk. Asjade välja uurimine erutab mind väga,“ muheleb värske detektiiv. Seega on uus roll maskisaates talle justkui loodud.

Lisaks on see telesõu Liinat alati köitnud: „Mulle „Maskis laulja“ väga meeldib - ikka oleme sõbrannadega saate ajal blogi pidanud ja mõistatanud, kes ja kus ja mis ja arutanud, et vaat´ kui ise oleks maski sees, siis millise?“ Eelmistele hooaegadele mõeldes on Liina Kanarbikule kõige eredamalt meelde jäänud Hanno Pevkuri esitus aastast 2022. „See tekitab siiani külmavärinaid,“ märgib ta.

Uut hooaega ootab Liina elevusega nii sisu kui ka vormi ehk osalejate ja maskide pärast: „Pelgalt kostüümid on juba nii vinged, et neid võiks päevast-päeva vaadata!“ Detektiivirollis kavatseb Liina Kanabrik aga välistamistaktikale panustada. „Ettevalmistusi ma suurt ei teegi, kui välja arvata, et küsin vastutulijatelt, et egas nad saates osale,“ muigab ta.

Maailmakuulsal formaadil „The Masked Singer“ põhinev „Maskis laulja“ jõudis TV3 vaatajate ette esmakordselt 2020. aasta kevadel.

Suursaates osalevad kümme imeliste maskide taha varjunud tuntud inimest, kes esitavad hittlaule, mille põhjal on nii saate detektiividel kui ka televaatajatel võimalus nuputada, kes maskide sees peituvad. Maskid hakkavad langema saadete lõpus, sest igal nädalal lahkub üks osaleja ja peab oma identiteedi avalikkusele paljastama.

„Maskis laulja“ avahooaja võitis Jäär ehk Stefan, sama aasta sügisel võitis teise hooaja Polaarhunt ehk Mikk Saar ning 2022. aasta kevadel oli võitjaks Sinine Ahv ehk Franz Malmsten.