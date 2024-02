Millised rahvusringhäälingu saated saavad enim kaebusi ja millega rahul ei olda? ERRi eetikanõunik selgitab telgitaguseid

Tarmu sõnul on kaebusi ja tagasisidet ERRi saadetele ja lugudele väga erinevat liiki. „Kõige enam on kaebusi ja arvamusi uudiste kohta, sest uudistesaadete ja uudislugude maht on kõige suurem,“ nentis ta. „Samuti on just päevakajalised asjad need, kus inimesed leiavad, et midagi peaks olema teisiti,“ lisas ta, et tihtipeale tahetakse teada, miks mõnes poliitilises loos ei ole opositsiooni seisukohta esindatud. Samuti uurivad televaatajad allikate kohta: miks küsiti kommentaari just ühelt või teiselt allikalt.