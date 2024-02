KLÕPS | „Retsilt põnev on olnud see aasta algus.“ Ollie avaldas, kas ta kunagi taaskord Eesti Laulul osaleda sooviks

Teist aastat järjest Eesti Laulu superfinaalis teiseks jäänud Ollie nentis Instagramis, et tema aasta on alanud igati põnevalt ning nüüd tahab ta teha väikse hingetõmbe ja stuudioseinte vahele varjuda. „On, mida oodata, ütleme leebelt,“ kirjutas ta ja lisas, et tegelikult kõlab mõni tema lugu jõhkralt hästi. „Läheb natuke aega, aga varsti saate teie ka seda kõike maitsta.“

Ollie tänas Eesti Laulu ning lausus: „Maybe, maybe someday uuesti... Maybe. (Võibolla, võibolla ühel päeval uuesti... Võibolla - toim),“ viidates sellele, et teda võib küll kunagi veel Eesti Laulul uuesti näha, kuid ta ei ole veel selles kindel. „Tee, mida armastad,“ lõpetas ta teksti pildiseeria all.

Ka mitmed välismaised fännid võtsid Ollie Instagramis sõna ja kiitsid teda, öeldes, et tema on tõeline Eesti Laulu võitja. „Sa oled meie võitja ja me oleme sinu üle nii uhked,“ märkis üks fännidest. „Me loodame, et sa proovid kunagi uuesti Eesti Laulul osalemist, kui sa taas valmis oled,“ teatas teine.

Tänavuses finaalis juhtus muuhulgas rokkari etteaste ajal tehniline viperus, kus mõneks momendiks telepilt kadus.

ERRi elamussaadete juht Karmel Killandi põhjendas, et sellise hiigelsuure ülekande puhul, nagu Eesti Laul, tuleb tahes-tahtmata sääraseid apsakaid ette. „See lihtsalt on nii, et kui on väga suured võimsused taga... siis piltlikult öeldes kuskil Tondiraba ja telemaja vahel tehniliselt side kõikus,“ nentis ta.

Killandi selgitas juhtunut ka Ollie tiimile, kes sellesse väga mõistvalt suhtus. „Nad said sellest väga hästi aru.“