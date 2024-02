Haara endale! Teletegija Kaupo Karelson pani uhke auto müüki

Teleprodutsent teatab Facebooki vahendusel, et otsib oma Mercedes-Benz maasturile uut omanikku. „Eesti parim auto on lõpuks müügis ja parima hinnaga,“ teatab Karelson, kes peab lisama, et antud tiitel on ikkagi antud tema isikliku kogemuse põhjal.

Tegemist on Mercedes-Benz GLSiga, mis pandi algselt müügile 39 900 euro eest, kuid hetkel on see saadaval soodushinnaga ehk pea neli tuhat eurot odavamalt. Sõiduk on esmalt registreeritud 2017. aasta suvel ning diiselmootoriga auto on läbinud eelmise omaniku käes 173 000 kilomeetrit.

Facebooki postituse kommentaariumis uuritakse Karelsonilt, et milline on uus Eesti parim auto ehk millise sõiduvahendi ta nüüd välja on valinud. „Ei ole sellest paremat, loobun halvema kasuks,“ tõdeb teletegija.