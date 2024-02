VIDEO | Ääretult südamlik! Ukraina põgenik tänab Eestit „Koitu“ lauldes

Tšerkassõ oblastist pärit Olesja tegeleb Eestis kultuurivahendaja ja Eluliini vabatahtlikuna kaasmaalasi nõustades. Lauluga soovib ta tänada Eestit ja süstida lootust Ukrainale. Et Ukraina jaksaks võidelda edasi - võiduni.

„See, et ta nii hästi laulab selgus, kui andsime ukrainlaste grupile kätte tunnistused. Olesja küsis, kas tohib esitada Ukraina rahvalaulu. Ta laulis nii hästi, et palusime õppida selgeks eestikeelne laul - selleks oli „Eesti muld ja Eesti süda“. Lauldes sidus ta kokku Eesti ja Ukraina valu. Esitus läks nii südamesse, et vabatahtlikest pealtvaatajad olid pisarates,“ selgitab Eluliini juht Eda Mölder.