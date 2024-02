Soome eurolaulikute kõhe ülestunnistus: esimesed kolm päeva pärast võitu olid päris karmid

Windows95man ja Piispanen sõnasid Ylele antud usutluses, et nad on Uuden Musiikin Kilpalu (UMK) võitmisest endiselt segaduses. Ei osanud ju keegi ette näha, et just see duo võistluse kinni panevad - seda ei ennustanud ei kihlveokontorid ning pärast žüriihäälte edastamist oli „trussikumeheks“ tituleeritud artist alles viimasel positsioonil.