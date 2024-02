Kuninglikud pulmad maha pidanud Ellie Goulding lahutab pärast nelja abieluaastat

37-aastane hitimeister ja 31-aastane aristokraatliku taustaga Caspar Jopling teavitasid avalikkust oma lahkuminekust Instagrami vahendusel. Kõlakad nende suhte jahenemisest on ringelnud juba mõnda aega ning Daily Maili poolt avaldatud paparatsofotodelt on näha, et Goulding on juba nautimas romanssi Costa Rical. Lauljatari uueks silmarõõmuks on kohalik surfiõpetaja Armando Perez.