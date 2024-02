FOTOD | Tõelised maitsehõrgutised! Vaata, mida head presidendiballil külalistele suupisteteks pakutakse

Tänavu pakutakse vabariigi aastapäeva vastuvõtul tõeliseid maitsvaid suupisteid, mille on valmistanud Eesti tippkokad. „Kaasatud on ka 30 noort, kes õpivad Tallinna Teeninduskoolis, Tartu Rakenduslikus Kolledžis, Pärnumaa Kutsehariduskeskuses, Kuressaare Ametikoolis ning Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis. Nii saavad alles alustavad kokad teha koostööd Eesti tippkokkadega. Magusa eest hoolitsevad Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppekoha ja Haapsalu Kutsehariduskeskuse peakokad,“ sõnas presidendi kantselei peakokk Taigo Lepik.

Aastapäeva suupistetes on nii kala kui liha, samuti taimetoitu. „Tähelepanu on eestimaisel toorainel ja maitsepuhtusel, samuti kasutatakse väiketootjate toodangut. Valikus on toit metsast, talust, merest, on ka marju ja ürte aasalt,“ lisas Lepik.