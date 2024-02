VIDEO | Jüri Ratas meenutas presidendiballil eelmise aasta terviseriket: loodan seekord rohkem vett tarbida

Ligi kuu aega tagasi lahkus Jüri Ratas pikaaegsest koduerakonnast Keskerakonnast ning astus Isamaa ridadesse. Endise erakonna peale mõtleb ta tihti. „Ma arvan, et iga päev. Kui sa oled olnud 23 aastat kuskil, sa oled midagi teinud. Ega siis Keskerakond pole Eesti poliitikast ära läinud. See ei ole ju nii, et ma panen ukse kinni ja seda ma ei näe, ei kuule. Seal on mul endiselt väga paljud minu lähedased kaasvõitlejad, ma isegi arvan, et toetajad. Aga siin läheb elu edasi ja minu elu on Isamaas,“ ütleb Ratas Kroonikale antud intervjuus.