PARAADFOTOD | President Alar Karise ja tema abikaasa Sirje Karise ametlik ja väärikas jäädvustus

Sirje Karise aastapäeva kleidi looja on Eesti Kunstiakadeemia moedisaini professor ja moelooja Piret Puppart. Disaini idee on saanud tõuke vanimast vöökirjast ning see on põimunud kolmemõõtmeliseks sõnumikandjaks, mis ühendab pärimust tänapäevaga.