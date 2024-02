VIDEO | Rõõmusõnum! 47-aastane Keit Pentus-Rosimannus ootab teist last: beebiootus on poole peal

Vastuvõtul kinnitas Keit Pentus-Rosimannus, et peagi on tema ja abikaasa pere kasvamas. „Teine beebi on meie perre ka tulekul,“ sõnab Keit. See, kas perre on sündimas tütar või poeg, teavad Rosimannused, aga eelistavad selle info enda pere teada jätta. „Praegu on ootus umbes poole peal. Kui kõik läheb plaanipäraselt ja kenasti, siis suve keskel peaks meie väike tütar Iti Loretta saama suureks õeks,“ lausus lapseootel Keit.

Presidendi kõne Pentus-Rosimannusele meeldis. „Ma arvan, et sellised rõhuasetused, mis president oma kõnes välja tõi, need olid praegusel ajahetkel väga õiged ja kõnetasid küll. Alates haridusest, loomulikult majandus. Mulle oli oluline see, et president puudutas oma kõnes seda sama üldist ärevustunnet, mis Eestis praegu on,“ kommenteeris ta riigipea kõnet ja lisas, et oli väga tähtis, et president rõhutas enesekindlust ja seda, et karta ei ole vaja.