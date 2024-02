VIDEO | Kuhu jäi elukaaslane Merit Männiste? Jaak Madison võttis presidendi vastuvõtule kaasa hoopis poja

Kroonika püüdis vastuvõtul Madisoni kinni ja uuris, kuidas sündis otsus täna õhtul presidendi vastuvõtule kaasa võtta poeg Jakob ning kuhu jäi tema elukaaslane Merit Männiste. „Pojale sobib ju niivõrd hästi ülikond selga, aga naisterahvale ülikonda selga ei pane koos vesti ja lipsuga. Tegelikult lihtsalt Meritil on täna esinemine,“ selgitas poliitik, kuhu tema südamedaam täna õhtul jäi.

Tema sõnul on Merit täna koos isa Kaupo Männiste ja venna Märten Männistega ning seetõttu ei saa ta pidupäevast osa võtta. „Seetõttu, kuna ta on hõivatud oma tööülesannetega, siis oleks ma niikuinii pidanud väikemeest hoidma ja kuna on vastuvõtt presidendi juures, siis võtsime ülikonna selga ilusti, [panime] lipsu ette ja tulime koos vastuvõtule,“ sõnas uhke isa.