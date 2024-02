VIDEO | Urmas Sõõrumaa paljastab, kuidas beebile nimi valiti: võtsin juhtohjad

Õhtust endast kõneledes märkis Urmas, et Alar Karise kõne oli hea, aga venis natukene pikaks. „Aga jutupunktid olid head. Haridus ja majandus on minu teemad,“ lausus ta.

Alisa lisas, et kõne oli mõistlik ja südamlik. Talle meeldis ka kontsertlavastus, mille puhul ta kiitis eriti muusikat ja dekoratsioone.

Juttu oli ka nende ühisest lapsest. Beebi sai nimeks Sofia Alaia. „Meie oma sisemine lugu. Antud hetkel võtsin mina juhtohjad,“ märkis Sõõrumaa. Ta lisas kohe otsa, et siiski esimese nime ehk Sofia valis tema, aga Alaia oli Alisa idee.

Sõõrumaa ja Meliku lapseootus tuli ilmsiks mullu septembris Janek Mäggi sünnipäeval Niguliste kirikus. Ettevõtja kandis seal šikki ülikonda, tema kaaslanna Alisa säras imelises hõbedases hõljuvas kleidis, mis ei jätnud palju ruumi kahtlusele, et Alisa on lapseootel. Tookord kommenteeris rõõmus isa, et beebiuudis vastab tõele. „Imeline elu jätkub!“ ütles Urmas.