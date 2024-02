VIDEO | Anastassia Kovalenko-Kõlvart oma särtsakast kleidivalikust: tahtsin midagi erksamat

Kontsertetendusega jäi paar rahule. „Saame aru, et tegelikult see pole koht, kus suurejoonelisi kontserte teha,“ nentis Anastassia selle tooni kohta.

Poliitiliselt on Keskerakond keset tormituuli. Mitmed tuntud liikmes on lahkunud, näiteks Jüri Ratas. Kelle lahkumisest on enim kahju? Mihhail märkis, et tuleb ikka rääkida nendest, kes on jäänud ja kellega koos erakonda ehitatakse.