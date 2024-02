VIDEO | Tundub üllatava valikuna. Alika Milova selgitas, kelle vastuvõtule kaaslasena kaasa võttis

Alika rääkis, et temaga koos on vastuvõtul mänedžer Grettel Killing. „Sain aru, et ma sooviks niimoodi teda tänada,“ märkis Alika.

Sedapuhku aga on Eesti eest väljas 5MIINUST ja Puuluup looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“. „Lugu väga meeldib. On potentsiaali heaks kohaks,“ arvas Alika. Ta nentis, et kihlveokontorit ennustavad kahekümnendat kohta, aga Eesti puhul on see tavaline. Ehk, kokkuvõttes võib paremini minna.