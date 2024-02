Spice Girlsi täht vireles vaesuses: ta kolis ema juurde ja ostles Lidlis

Mirror kajastab, kuidas Spice Girlsi kuulnud Mel B (48) pihib et ööbis suisa ühes voodis oma lastega ja sisseoste tegi odavpoekettide kauplustes.

Kõik see juhtus pärast valulikku lahutust abikaasa Stephen Belafontest. Paar abiellus 2007. aastal, kuid läks lahku kümme aastat hiljem. Neil on ühine tütar Madison. Varasematest suhetest on lauljataril veel kaks järeltulijat.