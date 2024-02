Maailma üks suurimaid klubimuusika staare tuleb Eestisse! Selgusid tänavuse Beach Grindi esimesed suured artistid

Eelmisel aastal külastas Beach Grindi rekordarv inimesi. Et festival on iga aastaga paisunud aina suuremaks, saab 2024. aasta festivalist samuti võimasaim siiani. Suve üks oodatuimaid muusikasündmusi toimub Pärnu rannapargis ning Villa Ammende aias. Publikut rõõmustavad eelmisest aastast festivalifännile meelde jäänud kolm lava.

Sel aastal kostitab Beach Grind oma fänne eriti võimsalt, sest üheks peaesinejaks on Grammyle kandideerinud ja vahukommikujulise maski järgi tuntud muusikaprodutsent Marshmello. Tema platvormidel on üle 55 miljoni igakuise kuulaja ning tegemist on ühe kuulsaima elektroonilise muusika tegijaga kogu maailmas. Marshmello esineb juulis esimest korda Eestis.