The Sun kirjutab, et kuningakojaga seotud allikad kinnitasid, et Harry on perele pakkunud ajutiselt taas osa kuninglikke kohustusi enda kanda võtta. St esindada ühes Meghaniga teatud üritustel kuningakoda jne. Samm on seotud sellega, et kuningas Charlesil diagnoositi hiljuti vähk.