Gerli Padar tegi vastuvõtu korraldajale etteheite: ta oleks võinud presidendipaarile vihjata, et...

Pärast seda, kui kätlemistseremoonia oli lõppenud, Ivan Oravat kehastanud Andrus Vaarik oli teavitanud külalisi, et peosaali on saabumas presidendipaar, ja kõlanud oli marss, hakkas avavalss. Kariste kehakeelest oli näha, et olukord oli mõlema jaoks kuidagi ebamugav. Seda märkas ka juba üle kümne aasta võistlustantsuga pea igapäevaselt seotud lauljatar Gerli Padar-Parmas. Samal ajal kui tema abikaasa Martin treenib noori võistlustantsijaid, on Gerli pidevalt sama ala võistlusel laulja rollis.