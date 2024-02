VÕRDLE | Mis on juhtunud Simon Cowelli näoga? Moguli välimust hakati telesaates tema ees mõnitama

Cowell on viimase paari aastaga kaotanud 25 kilogrammi ja on silmnähtavalt oma nägu kohendada lasknud. Ta on tunnistanud, et on kasutanud nii Botoxit kui ka täitesüste. Vaadates tema välimust, võib arvata, et ta on lasknud oma näo kallal teha ka muid protseduure.