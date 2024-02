Ameerika presidendiks pürgiv Donald Trump võttis ette prints Harry kohtlemise riigis: ta oleks omapäi, kui asi oleks minu teha

Donald Trump on Ameerika tegemas kõva kampaaniat selleks, et sügisestel presidendivalimistel kindlasti võita ja taas Ameerika Ühendriikide riigipeaks saada. Oma viimasel ülesastumisel kritiseeris ta Bideni administratsiooni ja ründas ka prints Harryt, kui väitis, et Bideni administratsioon on Harry immigrandiküsimuses tema vastu liiga leebe olnud.