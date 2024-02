VIDEOD | „Äge on Eesti sünnipäeval venekeelseid laule laulda?“ Tiktokid Diana Klasist ajasid netirahva segadusse ja marru

Esimeses videos, mis on tänaseks kogunud üle 30 000 vaatamise, istub Klas diivanil ja vaatab ainiti kaamerasse. Mõned hetked hiljem hakkab ta esitama pala „Armastada kahe eest“, kuid endiselt on tema tühjana näiv pilk teda filmival telefonil. Selline vaatepilt on teinud mitmed TikToki kasutajad murelikuks.

„Krista, mis juhtunud on?“ küsib üks kasutaja viidates Klasi ühele kuulsaimale rollile seriaalis „Kodu keset linna“. „Silmad on kuidagi imelikud - pool surnud, pool elus,“ tunneb ka teine TikToki kasutaja muret. On ka ebaviisakamaid kommentaare, kus spekuleeritakse selle üle, kas Klas on tarvitanud alkoholi või tal on midagi tõsisemat mureks.