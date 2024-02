„Ta on minu talisman.“ Iluuisutaja Aleksandr Selevko südame on hõivanud salapärane naisterahvas

Selevko on võitnud Eesti rahva südamed, ent küsimusele, kas keegi on võitnud ka tema südame, ta algul vastata ei soovinud. Kuid juba järgmiste küsimustele vastates rääkis Selevko oma isiklikust elust siiski paari sõnaga, öeldes, et tema kallima toetus on talle väga tähtis.

„Ta on minu talisman. Tema kohalolu tribüünidel väga aitab mind,“ avaldas Selevko, et tema kallim viibis temaga ka Kaunases iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel. Selevko jättis oma salapärase kallima nime enda teada.

Aleksandr Selevko andis koos oma venna Mihhail Selevkoga 2021. aastal Kroonikale intervjuu, kus nad muu hulgas rääkisid ka oma eraelust. Toona vastas Selevko, et tema süda on vaba ja ta keskendub spordile. „Mul pole suheteks aega, kuna veedan terve päeva liuväljal. Suhted häirivad. Sportlase seisund sõltub sellest võistlusel väga. Paljud treenerid ütlevad, et kui sport on jäetud, siis võite suhetesse astuda.“

Aleksandr avaldas toona Kroonikale, et soovib enda kõrval näha sihikindlat naisterahvast. „Kui inimene tahab elus midagi saavutada, peab ta selle kallal palju töötama.“

Minu jaoks on väga tähtsal kohal ka enda eest hoolitsemine. Lahkus, sotsiaalne käitumine, õige elustiil. Ma ei suitseta ega tarbi alkoholi. Tahaksin, et minuga elaks tüdruk, kes ka sellest kinni peab.

Aleksandr rääkis, et ta oli kuusteist, kui oma tüdrukust lahku läks, ja see oli tema jaoks raske. „Olime koos kaheksa kuud, kuid nägime teineteist väga harva. Ta oli ka iluuisutaja. Saime kokku treeninglaagris. Ta oli pärit Ukrainast. Ühel hetkel otsustasime lahku minna, sest mõistsime mõlemad, et see suhe ei vii millegi heani. Kohtusime väga harva ja kui viimati teineteist nägime, polnud meil isegi ühiseid jututeemasid. Paar nädalat oli raske, aga siis hakkas tasapisi kergem.“