ARMAS KLÕPS | Rõõmusõnum! Laulja Helen Adamson sai emaks: meie uus elu algas nüüd

Helen Adamson teatas esmaspäeval oma Instagrami kontol, et tema ja perre on sündinud tütar. „Meie uus elu algas nüüd,“ kirjutas ta armsate piltide juurde. Esimene foto on mustvalge, teine värviline ning mõlemal pildil hoiavad värsked vanemad beebi kätt. Väikese ilmakodaniku nime Helen veel avaldanud pole.

Lauljanna kommenteeris Kroonikale lapse sündi lähemalt - ta on beebimullis olnud juba teist nädalat. „Nimi on juba olemas, aga ma veel seda ei avalda. Hetkel harjume uue eluga. Ei salga, et väsimus on suur, aga meie pered käivad pea igapäevaselt meil abis, seega saame 100% keskenduda beebile,“ kommenteeris värske ema.