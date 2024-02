Piinlik apsakas kätlemistseremoonial: presidendi vastuvõtul omistati tähtis tiitel valele inimesele

Üsna kätlemistseremoonia alguses tervitasid Vaher ja Alasepp presidendipaari. Otsesaates aga leidis aset eksitus - heerold Meelis Kompus luges ette vale nime. „Aasta lasteaiaõpetaja Põlvast, kes on muide muusikaõpetaja, Aariel Alasepp, tervitab nüüd presidenti koos oma abikaasaga,“ ütles Kompus ETV kätlemistseremoonia otsesaates.

„QR kood võis mulle need nimed vales järjekorras ette visata: Aariel Alasepp ja Kätlin Vaher. Ja siis võib ka see olla, et nii kiires tempos võisin Aarieli pidada naise nimeks,“ selgitas Kompus, kuidas piinlik aps võis tekkida.