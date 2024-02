Eeva Esse-Sõõrumaa hiljutisest reisikogemusest: täitsa uskumatu lugu

Esse-Sõõrumaa tunnistab, et suhtus Sri Lankasse esialgu väikese eelarvamusega. „Pidasin teda värvikireva India väikeseks õeks. Ja India elu mitmekesist virrvarri kogenuna olin valmis just millekski taoliseks. Ja oi kui kuidas mulle meeldib kui elu tõestab oodatule hoopis vastupidist,“ jagab ta oma reisikogemust Instagramis.

Telenäo sõnul on Sri Lanka väga hästi hoitud pärl, mida iseloomustavad puhtad liivarannad, hoolitsetud elukeskkond ning lopsakas ja mitmekesine loodus. „Minu meelest peegeldab see kõik ka väga selgelt, kuidas kohalikud ise oma kodusse suhtuvad,“ ütleb ta.

„Tegelikult võikski just Sri Lanka inimesi pidada selle saareriigi krooniks. Sõbralikud, abivalmid ja avatud. Selle ehedaks näiteks on taksosse unustatud tühja akuga telefon, mille taksojuht meile saare teisest otsast hotelli järele tõi. Täitsa uskumatu lugu. Üldiselt kipub ikka olema nii, et kui ükskõik millises Euroopa suurlinnaski midagi ära kaotad, võid sellega heaga igaveseks hüvasti jätta. Rääkimata veel mõnest Aasia riigist.“