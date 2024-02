Beach Grindi ja teised PS Music üritused nüüd müügil Piletitaskus

2024. aasta suve suurima festivali Beach Grindi korraldajad alustasid suuremat koostööd Delfi Meedia piletiäriga Piletitasku. Kõik PS Music suuremad üritused tulevad eksklusiivselt müüki Piletitaskusse. Indrek Poolak „Meil on väga hea meel alustada koostööd Eesti ühe suurima muusikaürituste korraldajaga. Piletitasku on väga heas kasvutempos ja usume, et sellest partnerlusest võidavad kõik.“