Ei, ükski maailmakuulsatest F1 sõitjatest ei käinud Tallinnast puhkamas ja veel vähem on siia toodud mõni etapp. Uue hooaja kaheksas episood keskendub hoopis Ferrari tiimile ning sellele, kuidas Itaalias on saanud nende sõitjate toetamine lausa religiooniks. Seal on au asi kohaliku võidusõidumeeskonna suur fänn olla.