„Tantsida ja samal ajal laulda on päris võimatu, see on väga raske.“ Selgusid telesaate „Tähtede täht“ järgmised kaks osalejat

Germán Javier Gholami Torres-Pardo on läbi ja lõhki muusikainimene – ka tema mõlemad vanemad on oma kodumaal tuntud ja tunnustatud muusikud. „Germán on mu esimene eesnimi ja seda tahtis minu isa. Javieri soovis ema. Gho­lami tuli isa perekonnanimest ja Torres-Pardo emalt,“ selgitab soravas eesti keeles särasilmne hispaanlane, kes liitus juba rohkem kui kümme aastata tagasi Vanemuise ooperikooriga.

Madridist pärit laulja sattus esimest korda Eestisse juba 2006. aastal, kui ta ühes hea sõbraga esmakordselt Tartusse sõitis. Gholami on andnud kontserte, etendanud ooperirolle ja osalenud muusikaprojektides Eestis, Itaalias, Hispaanias, Šotimaal, Poolas, Venemaal, Soomes, Lõuna-Koreas, Prantsusmaal ja USA-s.

„Mulle tohutult meeldib reisida ja olen teinud välismaal palju põnevaid projekte,“ räägib laulja ning toob uhkusega välja, et osales mullu oma ansambliga Impulso Tenors Saksamaal The Voice’i telesaates. Tenorikvartetiga end sakslaste südamesse laulnud Gholami tunnistab, et suursugune telesaade jättis talle kustumatu mulje ning on pakkunud uusi väljakutseid. „Selle saate kaudu on meile tulnud päris palju tööpakkumisi,“ tunnistab ta.

Uus väljakutse ootab lauljat ees ka selle kevade suurimas muusikalises võistlussaates „Tähtede täht“, kus klassikalise taustaga mehel tuleb sedapuhku rinda pista lisaks veel teiste muusikastiilidega. „Mõned žanrid nõuavad suurt talenti, aga ma arvan, et kui oled rollis ja naudid oma esinemist laval, siis pisikesed raskused ei ole mingi probleem,“ jääb Gholami enesekindlaks.

Ka järgmine osaleja, Tanja Mihhailova-Saar, tunnistab külma närviga, et tema osalemiskinnitus tuli kiiresti, sest ta pole juba tükk aega üheski televõistluses üles astunud. „Pigem on olnud mind näha teisi inimesi kommenteerimas. Ja tegelikult on tegemist väga vahva saatega ja see on ühele artistile põnev väljakutse,“ ei hoia laulja oma elevust saate uue hooaja eel tagasi.