Märt Avandi „Tulnuka ehk Valdis päästmise“ uuest filmist: ma arvasin, et sellele filmile ei pea tegema järge

Humoorikas usutluses tunnistab Valdist kehastav Avandi, et tema aus arvamus oli see, et „Tulnukale“ ei peaks tegema järge. „Ma muuseas arvasin seda endiselt, kui Rasmus (filmirežissöör Rasmus Merivoo - toim.) selle järjejutuga tuli. Ma arvasin, et see on väga ohtlik idee ja see pigem ei ole hea idee,“ meenutab näitleja oma esmast reaktsioon.

Seejärel oli talle saadetud „Tulnuka“ järje stsenaarium, mille esimesi lehekülgi oli ta lugenud ikkagi skeptiliselt. „Niivõrd legendaarsele filmile teha järg - me teame, et see on väga libe jää, et pigem ta ebaõnnestub kui õnnestub. Aga stsenaariumit muudkui edasi lugedes, mul Rasmus veenis mind küll, et nüüd on see hetk käes,“ ütleb Avandi.

Nüüd tõdeb ta, et Valdise nokamütsi pähe panemine ja uuesti tema rolli astumine, oli näitleja enda jaoks „kohutavalt lõbus“. „Ma ei kasva kunagi sellest rollist välja. Mitte keegi meist ei kasva, sellest ei ole võimalik välja kasvada. Selle filmi võtted olid ka veel toredamad kui ma oleksin osanud loota,“ meenutab ta.

Avandi loodab, et see, kui lõbus oli „Tulnukale“ järge teha, paistab ka kinolinalt vaatajatele välja.

Kuidas saadi tõsiseltvõetavad näitlejad 20 aastat tagasi üldse sellise projektiga nõustuma? „Ma mäletan seda hetke küll, et see oli ühe teise filmi esilinastuse järgne hetk. See oli peale „Maleva“ filmi esilinastust Tartus,“ meenutab Avandi pea 20 aastat tagasi aset leidnud vestlust, mille järel ta nõustuski „Tulnukaga“ liituma. Ta oli just tol hetkel olnud koos teist filmi põhitegelast kehastanud Ott Sepaga. Mehed olid visanud kiire pilgu stsenaariumile peale ja seejärel sai käed löödud.