Palju õnne! Charlene Rennit sai ettevõtjaga lapse: ilmakodanikule pandi vägagi rahvusvaheline nimi

„Et poja nimeks saab Rumi, oli mulle selge neljandal raseduskuul. Jaapani kultuuris tähendab see flow (voolama, vool – ingl. k) – on ju kõik, mis elus ka voolavuses. Ühtlasi on tegemist ühe kõige pühama ja väestatuma nimega Pärsia ning Araabia kultuurides, Rumi on ka mu lemmik Pärsia poeet ja filosoof,“ selgitab Charlene. Teiseks nimeks sai ema nimest tuletatuna kaitsenimi Charles.