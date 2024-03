Eelistati elegantset klassikat: millised soengud püüdsid presidendi vastuvõtul enim pilke?

„Presidendi kutsutud külalised esindasid haridust, vaimset tervist ja julgeolekut. Neil elualadel ei olda harjunud särama artistlikult ja soengumoes tehti turvaline valik – eelistati elegantset klassikat. See on arusaadav. Mida keerukam aeg, seda tagasihoidlikum on inimene,“ iseloomustab EV 106 vastuvõtu vibe’i EKA moedisaini eriala lõpetanud tippjuuksur Karl Aukust.