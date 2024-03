Uue saatjaga peol! Juhan Ulfsak võttis kätlemistseremooniale kaasa endast 15 aastat noorema kunstniku

Kärt Hammer on õppinud Tallinna Ülikoolis filosoofiat ja kultuuriteooriat. Hammerit on tutvustatud kui interdistsiplinaarset kunstnikku, kes põhiliselt keskendub oma loomingus puhtesteetilisele ja intuitiivsele abstraktsusele. Olulisel kohal on inimloomuse hämaramad küljed, jumaliku ja inimliku kokkupuude ning kõikjalt immitsev metafoorne seksuaalsus on valatud minimalistlikult täpsesse vormi. Kärt on osalenud grupinäitustel 2006. aastast ja teinud isikunäitusi 2008. aastast. Viimased projektid on isikunäitused „Hammer/Must“ ja „Vol 1“ koos Virge Viertekiga ning „Lux love“ koos Patrick Soomega. Peale abstraktse maalikunsti tegeleb ta ka installatsiooni, foto-, video- ja kostüümikunsti ning moega.