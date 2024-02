Mis mees see on? Malluka peika asus avalikult mõnitama BSH välimust ja jäi ise kriitikalaviini alla

Kriminaalselt karistatud Legrant segati kahe naise vahelisse tülisse seetõttu, et Hunt väitis esmaspäeval avalikult, et tema suurima avaliku vihavaenlase elukaaslane kutsus teda enda podcasti „Lege“. Süütute väidete kõrval hakkas Hunt oma Instagrami kontol tegema vihjeid sellele, et tema vihavaenlaste mehed on ka varem tema ukse taga kobistamas käinud ja kuidas Legrant arvatavasti saaks lõpuks aru, et ta on täiesti normaalne inimene ja siis läheksid suusad kodus naisega risti.