Kas Kate’i tervis on halvenenud? Prints William ei ilmunud ristiisa mälestusteenistusele kohale

See tähendas aga seda, et perepeana saabus üritusele kuninganna Camilla, sest Walesi printsi kõrval oli tähtsaks puudujaks ka kuningas Charles III. Viimane ei saanud osaleda mälestusteenistusel vähiravi jätkumise tõttu.

Williami puudumise kohta rohkem üksikasju ei avaldatud ning seetõttu ei saa olla kindel, kas see on seotud printsess Catherine’i taastumisega eelmisel kuul aset leidnud kõhuoperatsioonist. Kuna kuningas Constantinuse oli Williami risitisa, siis tuleb printsi puudumine eriti suure üllatusena ning see annab märku sellest, et põhjus kõrvalejäämiseks peab olema mõjuv. William pidi algselt teenistusel ka kõne pidama, kuid Daily Maili andmetel oli ta oma ristisa perele helistanud ning vabandanud, et jätab niivõrd tähtsa kohustuse täitmata.