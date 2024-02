Armastus sai otsa! Beckhamite võsuke Romeo läks pikaaegsest kallimast ootamatult lahku

Ka Mia teatas lahkuminekust enda Instagrami kontol. Seal jagas ta pilti Romeost ja endast jäätist söömas. „Armastus võtab erinevaid vorme ja käänakuid, kui sa kasvad inimesena. Me ei ole tugevad romantiliselt, kuid meil on palju armastust teineteise vastu. Pärast viit aastat koos oleme me nüüd sõbratsoonis,“ sõnas modell sotsiaalmeedias.

Paar on ka varem lühikest aega lahus olnud, vahendab Hello Magazine. Korraks läksid nad lahku 2022. aasta juulis, mil neile said saatuslikuks erinevad katsumused ja hektilised graafikud. Sama aasta novembriks olid nad juba ära leppinud. Nüüd aga paistab, et nende lahkuminek on lõplik.