KLÕPS | Tohoh! 56-aastane David Guetta näitas kuumal rannaliival muljetavaldavaid kõhulihaseid

David on varasemalt olnud abielus Catherine’iga (56), kellega koos tal on ka kaks last: Elvis (19) ja Angie (15). Catherine on Senegalist pärit ning varasemalt tegutses ta Prantsusmaal ürituste korraldamisega. Aastal 1992 abiellusid David ja Catherine, kuid 2014. aastal nende abielu purunes.