Briti meedia väidab, et Charles astub juba esimesi samme trooni pärandamiseks. Spekuleeritakse, et selleks võis tõuke anda kuninga veebruari alguses selgunud vähidiagnoos.

Kuninglik ekspert ja kirjanik Tom Quinn valgustas olukorda lähemalt. Ta sõnas, et Walesi prints William on kõikide plaanide fookuses ja monarhi noorimat poega prints Harryt neisse ei kaasata. Quinni väitel ei usalda perekond Sussexi hertsogit, sest ta on lähisugulasi rünnanud nii oma raamatus kui ka arvukates meediale antud intervjuudes. Plaanide lekkimise hirmus ei julgegi perekond Harryt asjasse pühendada, vahendab Mirror.