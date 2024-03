Selle suve parim tööpakkumine! Tahad käia kuumimatel festivalidel ja saada selle eest palka?

Kroonika otsib selleks suveks uudishimulikku ja kartmatut Festivalihunti, kelle ülesandeks on kajastada alates suve algusest kuni esimeste sügistuulte saabumiseni erinevaid kontserte, üritusi ja mis peamine - festivale. Kui tunned, et oled alati soovinud kohtuda suurte staaridega nii Eestist kui ka välismaalt ja soovid veeta palavaid suveõhtuid elamusi saades, siis ära oota, vaid kandideeri kohe!

Kui tunned, et see suvine töökoht on just sulle või hoopis mõnele su särtsakale tuttavale, siis saada tutvustus ja kontaktandmed meiliaadressile merilin.molder@kroonika.ee. Kui julged end esitleda videoformaadis, annab see kindlasti suure eelise.