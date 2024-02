FOTOD | Palju õnne! Keili Sükijainen tähistab sünnipäeva kauni fotoseeriaga

Möödunud aastal aasta seksikaimaks naiseks valitud Sükijainen rääkis Kroonikale antud intervjuus , et ta on saanud palju komplimente oma särava naeratuse ja pikkade jalgade kohta.

Sükijainen avaldas ka seda, et tunneb end hästi pea igas riietuses. „Võin panna selga ülikonna või suure nahktagi ja saapad ning ikka vajutada seksikuse pedaali põhja. Ei ole vaja võimalikult paljas olla või rõhutada naiselikku figuuri. See tuleb inimese seest, aurast ja millestki, millele võib-olla ongi raske näppu täpselt peale panna. Aga armastan väga ka ilusaid kleite ja kõrgeid kontsi. Vähemalt 10–12sentimeetrine konts alla ja adios! – selline tunne, et võin kõik vallutada!“